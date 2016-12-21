Çelikkol: Oldu bittiye izin yok

Bu Türkiye’nin Ortadoðu’daki rolünü artýrýyor. Rejim ile ýlýmlý muhalefeti buluþturacak ortak bir zemin de saðlandý. Obama’nýn mücadelesini terör örgütleri ile iþbiriði içerisinde DEAÞ’la sýnýrlamasý gibi hatalarý nedeniyle ABD’nin masada olmamasý da dikkat çekiyor. En önemlisi Suriye’nin toprak bütünlüðüne atýf yapýlýyor, bu Türkiye’nin istediði. Astana’daki görüþmeler kolay geçmeyecek elbette ama oldu bittilere izin verilmeyecek.”