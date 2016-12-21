Çelikkol: Oldu bittiye izin yok
Moskova’da Türkiye, Ýran ve Rusya’nýn; Suriye sorunu hakkýnda imzaladýklarý ortak bildiri ile ilgi görüþlerini sorduðumuz, Þam’da da görev yapmýþ eski büyükelçi Dr. Oðuz Çelikkol’un ifadeleri þu þekilde: “Suriye’de kalýcý siyasi çözüm ve ateþkes için, üç önemli ülke garantör oldu.
- MEHMET HAKAN KEKEÇ
Bu Türkiye’nin Ortadoðu’daki rolünü artýrýyor. Rejim ile ýlýmlý muhalefeti buluþturacak ortak bir zemin de saðlandý. Obama’nýn mücadelesini terör örgütleri ile iþbiriði içerisinde DEAÞ’la sýnýrlamasý gibi hatalarý nedeniyle ABD’nin masada olmamasý da dikkat çekiyor. En önemlisi Suriye’nin toprak bütünlüðüne atýf yapýlýyor, bu Türkiye’nin istediði. Astana’daki görüþmeler kolay geçmeyecek elbette ama oldu bittilere izin verilmeyecek.”
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