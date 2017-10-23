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Öldürdükleri mazlum sayısı topladıkları bağıştan fazla!

Sözde ‘hayır’ için bir araya gelen Başkanlar görevdeyken dünya en kanlı dönemini yaşamıştı.

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ABD Başkanlıkları sırasında özellikle Ortadoğu’ya en kanlı dönemini yaşatan beş isim, sözde ‘hayır’ ve ‘bağış toplamak’ amacıyla Teksas’ta bir yardım konserinde bir araya geldi. ABD’nin Donald Trump’tan önceki son beş patronu; Jimmy Carter, Obama, Bill Clinton ve baba ile oğul Bush 2013’ten sonra ilk defa son kasırgalardan etkilenenlere bağış toplamak amacıyla beraber görüldü. Konser sırasında tebrik videosu yayınlanan Trump, kimisini ‘DEAŞ’ın kurucusu’ olmakla itham ettiği seleflerini “ABD’nin en iyi devlet görevlileri” olarak nitelendirdi. Beyaz Saray’ın patronu, videosunda, daha önceki eleştirilerini bir kenara bırakarak “Bu harika çaba, bize Tanrı’nın emrinde gerçekten tek millet olduğumuzu, değerlerimizle birlik içinde ve birbirimize bağlı olduğumuzu hatırlatıyor” ifadesini kullandı. Daha sonra sahneye çıkan eski Başkanlar, videodaki tebriklere yanıt vermedi.

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