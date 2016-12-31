Öldürülen Yunan büyükelçinin katili polis çıktı
Yunanistan’ın Brezilya Büyükelçisi Kiryakos Amoiridis’in, karısı ile ilişki yaşayan Brezilyalı bir polis tarafından öldürüldüğü açıklandı.
- DHA
Brezilyalı yetkililer büyükelçiyi öldüren kişinin, büyükelçinin eşi Fracois Amoridis ile ilişki yaşayan bir polis memuru olduğunu açıkladı. İsmi Sergio Moreira Filho olan 29 yaşındaki Brezilyalı polisin, işlediği suçu itiraf ettiği belirtildi.
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