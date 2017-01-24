Ömer Güney'in yargılandığı dava düştü
Fransa’nın başkenti Paris’te PKK bağlantılı üç kadının öldürülmesine ilişkin davanın, tek sanık Ömer Güney'in hayatını kaybetmesi nedeniyle düştüğü bildirildi.
Reuters'a konuşan adli kaynaklar, 9 Ocak 2013'te Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez’in öldürülmesinin ardından açılan davanın düştüğünü söyledi.
İlk duruşmaya 36 gün kala, 17 Aralık'ta ölen Güney’in uzun süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.
Güney ölmeseydi, dün ilk kez hakim karşısına çıkacaktı.
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