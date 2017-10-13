On binlerce Peşmerge, Kerkük'e gönderildi!
On binlerce Peşmerge gücünün, Kerkük'e sevkedildiği açıklandı.
IKBY merkezli yayın yapan Rudaw haber kanalına konuşan üst düzey yetkiliye göre, "On binlerce peşmerge gücü Irak Ordusu'nun olası müdahelesine karşın Kerkük'e gönderildi" ifadelerine yer verdi.
Peşmerge Genel Komutanlığı’ndan, Kerkük’teki durum hakkında yapılan açıklamada dünyaya çağrıda bulunularak, “Bu kargaşa hali, büyük bir felakete dönüşür” denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.