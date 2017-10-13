On binlerce Peşmerge, Kerkük'e gönderildi!

IKBY merkezli yayın yapan Rudaw haber kanalına konuşan üst düzey yetkiliye göre, "On binlerce peşmerge gücü Irak Ordusu'nun olası müdahelesine karşın Kerkük'e gönderildi" ifadelerine yer verdi.

Peşmerge Genel Komutanlığı’ndan, Kerkük’teki durum hakkında yapılan açıklamada dünyaya çağrıda bulunularak, “Bu kargaşa hali, büyük bir felakete dönüşür” denildi.