BAE, Katar aleyhinde video üretmesi için Irak'ın işgaline zemin hazırlayan PR şirketine 500 bin dolar ödeme yapmış

Russia Today haber sitesinde yer alan habere göre Birleşik Arap Emirlikleri, ABD'nin Irak'ı işgali için zemin hazırlanması istediği video şirketi ile 500 bin dolara anlaşarak Katar aleyhinde video yayımlanması konusunda anlaşmaya vardı.

Andreae & Associates film yapım şirketinin sahibi Charles Andrea, Dubai merkezli Lapis Communications şirketi ile anlaşarak küresel çapta Katar aleyhinde yayınlara başladı.

Hazırlanan videolarda Katar'ın terör örgütleriyle ilişkili olduğu iddiası işlenerek çeşitli platformlardan yayılması sağlandı. Videoların kopyaları ilk etapta Ekim 2017'de Trump'ın eski stratejisti Bannon'da aralarında konuşmacı olarak bulunduğu Hudson Institute düşünce kuruluşundaki bir etkinlikte dağıtıldı.

Youtube'da yayımlanan videoların şuana kadar 700 bin kez görüntülendiği ve aynı zamanda da Amazon'da da yayımlanacağı belirtildi.