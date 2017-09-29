Karısının boğazını kesti, kendisini yaktı
İngiltere’de bir adam, sosyal medyada evlilik fotoğrafını paylaştıktan sonra karısının boğazını kesti. Daha sonra da kendisini yaktı.
İngiltere’nin başkenti Londra yakınlarındaki West Midlands bölgesinde Pazartesi gecesi tüyleri ürpertecek bir olay yaşandı. 30 yaşındaki James Barnes, Facebook hesabında evlilik fotoğraflarını paylaştıktan saatler sonra, 32 yaşındaki karısı Amy’nin boğazını kesti. Daha sonra ailesinin evine giden James Barnes, burada kendisini yakarak intihar etti.
2014’te evlenen çiftten Amy’nin de kocasıyla aynı saatlerde Facebook’ta kendi fotoğraflarını paylaştığı görüldü.
Polis, olayla ilgili başka şüpheli olmadığını açıkladı.
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