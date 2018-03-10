Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Onlarca kişinin arasına dalan loepar dehşet saçtı

Ormanlık alandan gelen leopar yerleşim alanının bulunduğu bölgeye girmesi sonucu dört kişi yaraladı.

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cuma günü Hindistan'ın Indore şehrinde kalabalığın arasına giren leopar 4 kişiyi yaraladı. Sosyal medyada yayınlanan videoda leopar, bir inşaat alanından atlayıp kalabalığın arasına dalıyor. Bir apartmanın içine giren leopar 3 saat boyunca korku dolu anlar yaşattı. Vahşi hayvanı sakinleştirmeye çalışan orman memurları ve meraklı izleyiciler saldırıya uğradı. 
 
Polis ve hayvanat bahçesi yetkililerinin gelmesiyle leopar güçlükle yakalandı. Yeteri kadar sakinleştirici verilen leopar uyutulduktan sonra demir bir kafesin içine konulup uzaklaştırıldı. Hayvan, yerleşim alanından uzak vahşi doğaya serbest bırakılacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Leopar dehşeti kamerada

Leopar dehşeti kamerada

Kayseri'deki gizemli lahitten çıkanlar şok etti!

Kayseri'deki gizemli lahitten çıkanlar şok etti!

Şaşkına çeviren mühendislik hataları

Şaşkına çeviren mühendislik hataları

Dev trenin sırrı ortaya çıktı

Dev trenin sırrı ortaya çıktı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA