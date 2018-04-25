Onlarca yıldır aranan ABD'li seri katil yakalandı
1976-1986 yılları arasında seri cinayetler işlediği söylenen ABD'li Joseph James DeAngelo yakalandı.
1976 ile 1986 yılları arasında Golden State katili olarak bilinen, ABD'de en az 12 kişiyi öldürdüğü ve 45 kişiye tecavüz ettiği söylenen 72 yaşındaki Joseph James DeAngelo iki cinayetle DNA kanıtları eşleştikten sonra tutuklandı. Şüpheli, ABD'nin Sacramento bölgesinde kefaletsiz olarak tutuluyor.
(AP)
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