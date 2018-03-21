Rusya Enerji Bakanı Novak: Petrol fiyatlarındaki artış sayesinde Rusya’nın federal bütçesi geçtiğimiz yıl 21 milyar dolarlık gelir elde etti

Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC anlaşmasının geçen yıl başarıyla uygulandığını belirtti.

Anlaşma sayesinde petrol fiyatlarında artış yaşandığına işaret eden Novak, “Söz konusu artış sayesinde Rusya’nın federal bütçesi geçtiğimiz yıl 21 milyar dolarlık gelir elde etti. Bu miktarın 8,7 milyar doları Rus şirketlerinin gelirleriydi.” dedi.

Rusya, OPEC ile varılan üretim kısıntısı anlaşması gereği, günlük petrol üretimini 300 bin varil azaltacağını taahhüt etmiş ve ocak ayı itibarıyla da günlük üretimini 308 bin varil düşürmüştü.

Novak, pazartesi yaptığı açıklamada, petrol piyasalarının beklentiler dahilinde bu yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde dengelenmesi halinde, OPEC anlaşmasından çekilmeyi değerlendirebileceklerini söylemişti.