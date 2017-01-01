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Orban: Türkiye'nin mücadelesine büyük değer veriyoruz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İstanbul'daki terör saldırısının ardından Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirterek, 'Türkiye'nin ve Türklerin uluslararası terörizme karşı mücadelesine Macaristan'da büyük değer veriyoruz.' ifadesini kullandı.

  • BUDAPEŞTE (AA)
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Macaristan Başbakanı Orban, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısı dolayısıyla Başbakan Binali Yıldırım'a yolladığı taziye mesajında, masum insanları hedef alan terör saldırısından büyük üzüntü duyduğunu, saldırıda yakınlarını kaybedenlere taziye dileklerini ilettiğini belirtti.

Macaristan'ın, Türkiye'nin müttefiki olduğunu ve terörle mücadele konusunda Türkiye'nin çabalarını desteklediğini vurgulayan Orban, şunları kaydetti:

''Türkiye'nin ve Türklerin uluslararası terörizme karşı mücadelesine Macaristan'da büyük değer veriyoruz. Bu insanlık dışı saldırı hükümetimin, terörle mücadele ve Türkiye'nin çabalarını desteklemek konusunda çabasını güçlendirecektir.''

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