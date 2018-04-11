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Putin namlunun ucunda! Korku salan paylaşım

Rusya’daki Dünya Kupası’nı hedef alan yeni bir poster yayınlayan teröristler, stadyumda patlayan bomba ile birlikte Vladimir Putin’i namlunun ucunda gösterdi.

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Ortadoğu’da tansiyon her geçen gün yükselirken, yaz aylarında Rusya’da yapılacak Dünya Kupası ile ilgili de gelişmeler yaşanıyor. Yoğun güvenlik önlemleri altında geçmesi beklenen dev organizasyon için tehdit mesajları da bitmek bilmiyor.

Daha önce Messi, şimdi Putin

Daha önce Lionel Messi’yi infaz edilirken gösteren afişler hazırlayan terör örgütü DEAŞ, bu kez turnuvanın ev sahibi ülkenin başındaki ismi hedef aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in isminin yer aldığı ve kendisinden ‘kafir’ diye bahsedilen Putin’e tehdit mesajı paylaşıldı.

‘Bedelini ödeyeceksin’ mesajı

Stadyum görselini, üzerinde bomba patlarken gösteren ve silahlı bir teröristin olduğu afiş, Dünya Kupası’nın düzenleneceği statlara saldırı iması taşıdı, Rusya Devlet Başkanı namlunun ucunda hedef olarak gösterildi. Putin’e hitaben ‘Öldürülen müslümanların bedelini ödeyeceksin’ ifadesi kullanıldı.

Önce Telegram, sonra Twitter

Terör örgütünün bu son posterinin ilk olarak, Telegram isimli şifreli mesajlaşma aplikasyonu üzerinde görüldüğü, ardından twitter gibi diğer sosyal medya kanallarına geçtiği belirtildi.

Kaynak: Milliyet

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