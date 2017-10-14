Orta Afrika Cumhuriyeti'nde camiye saldırı: en az 20 ölü

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bangassou kentinden gelen silahlı bir grubun ülkenin güneydoğusundaki Kembe kentinde bir camiye yaptığı baskında en az 20 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirine konuşan ülkedeki Müslüman sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden Abdurrahman Bornou, saldırıyı Hristiyan anti-Balaka silahlı grubunun gerçekleştirdiğini öne sürdü. Bornou, camiyi kuşatan militanların içerideki en az 20 Müslüman'ı öldürdüğünü söyledi.

Başkent Bangui'de Müslümanların yaşadığı mahallede olay nedeniyle bir günlük yas ilan edildi.

Kentteki Müslüman toplumunun temsilcilerinden Ousman Mahamat ise ülkedeki çeşitli toplumsal gruplar arasında nefretin yayılmaya çalışıldığı uyarısında bulunarak, "Bu savaşın ne kazananı ne de kaybedeni var. Kardeşlerimiz boş yere öldürülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

BM verilerine göre, dünyada insani durumunun en kötü olduğu ülkelerden biri olan OAC'de her iki kişiden biri yaşamak için yardım kuruluşlarına muhtaç.

OAC'de 2012'de Seleka silahlı grubunun, yönetime karşı ayaklanmasıyla siyasi kriz baş göstermiş, Hristiyan anti-Balaka ile Müslüman Seleka silahlı grupları arasında çıkan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetmişti. 2016'daki devlet başkanı seçiminin ardından siyasi kriz sona ermesine rağmen ülke, zaman zaman şiddet olaylarına sahne oluyor.