Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışma: 16 ölü

Ulusal basında çıkan haberlerde, Hristiyan anti-Balaka silahlı grubunun Seleka silahlı grubuna bağlı OAC Yurtsever Hareketi'nin (MPC) ülkenin orta kesiminde Batangafo kenti ve Çad sınırı yakınlarında bulunan Saragba kasabasındaki yerleşkesine birkaç gün önce baskın düzenlediği kaydedildi.

Yerel yetkililer, MPC'nin anti-Balakanın saldırısına karşılık vermesiyle çıkan çatışmalarda 16 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Ölenlerin kimliğine ilişkin bilgi vermeyen yetkililer, çatışmalarda çok sayıda evin ateşe verildiğini söyledi.

OAC'de İnsan Hakları Gazeteciler Ağı (RJDH) mensupları, çatışma bölgesindeki sığınma kamplarının çatışmaların arasında kaldığını ve halkın güvenli bölgelere doğru kaçtığını belirterek şiddet olayları nedeniyle insani yardım görevlilerinin çatışma bölgesine ulaşamadığını dile getirdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün OAC Temsilcisi Caroline Ducarme, yazılı açıklamasında, halkın korku içinde yaşadığına işaret ederek bazı yaralıların yeniden saldırıya uğrama korkusu nedeniyle hastaneye bile gitmediğine dikkati çekti.

OAC'de 2012'de Seleka silahlı grubunun, yönetime karşı ayaklanmasıyla siyasi kriz baş göstermiş, anti-Balaka silahlı grubuyla Seleka arasında çıkan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Geçen yılki devlet başkanlığı seçiminin ardından siyasi kriz sona erse de ülkede zaman zaman şiddet olayları yaşanmaya devam ediyor.