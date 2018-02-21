Orta Afrika'da 65 bin kişi evlerine dönmeyi bekliyor

Yerel basındaki haberlere göre Mueller, sığınmacıları ziyareti sırasında yerlerini terk eden bu kişilerin evlerine dönmeyi beklediklerini söyledi.

Pava'da kalacak yer olmaması nedeniyle yetişkinlerin mango ağaçları altında yaşamaya başladığını belirten Mueller, bunaltıcı sıcaklara rağmen yüzlerce kişinin de küçük çadırlarda yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

Mueller, halkın çatışmalar nedeniyle tarım alanlarını terk etmesinden dolayı gıda fiyatlarının artış gösterdiği bölgede sığınmacıların yiyecek sıkıntısı yaşadığına dikkati çekti.

Sığınmacıların evlerine dönmeleri için hala gereken şartların sağlanmadığına değinen Mueller, durumun iç açıcı olmadığını kaydetti.

Ursula Mueller, BM İstikrar Misyonu (MINUSCA) ve ülkedeki ordu birlikleri ortak hareket etmesine rağmen topraklarını ekmeye giden insanların silahlı gruplar tarafından öldürüldüğüne dair duyumlar aldığı bilgisini paylaştı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar

Ülkenin kuzey bölgesinde yol kontrolü ve geçişler nedeniyle çatışan silahlı gruplar yüzünden ocak ayında 90 bin kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre aralık ayından bu yana 173 bin kişi şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı, yaklaşık 50 bin kişi de komşu ülkelere sığındı.

Ülkede 2012'de Müslüman Seleka silahlı grubunun yönetime karşı ayaklanmasıyla siyasi kriz çıkmış, Hristiyan Anti-Balaka silahlı grubuyla Seleka arasında çıkan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Geçen yılki devlet başkanlığı seçiminin ardından siyasi kriz sona erse de ülkede zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.