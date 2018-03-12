Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü : Beşli görüşmenin nevruz arifesinde yapılması büyük önem taşıyor
Orta Asya Cumhurbaşkanları İstişare Toplantısı, perşembe günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak.
- AA
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Aydos Ukibay, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıya Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan cumhurbaşkanlarının katılacağını belirtti.
Ukibay, “Beşli görüşmenin Orta Asya ülkelerinin ortak bayramı Nevruz arifesinde yapılması büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.
Toplantının gündemine ilişkin bilgi vermeyen Ukibay, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un daha önceden planlanmış üst düzey etkinlikleri nedeniyle toplantıda ülkeyi Meclis Başkanı Akça Nurberdiyeva’nın temsil edeceğini aktardı.
Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon’un çarşamba günü Kazakistan’a resmi ziyarette bulunacağına işaret eden Ukibay, ziyaret çerçevesinde ikili, bölgesel ve uluslararası güncel konuların ele alınacağını kaydetti.
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