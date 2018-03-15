Bölge ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefi konuldu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayında düzenlenen toplantıya Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın yanı sıra Türkmenistan Ulusal Meclis Başkanı Akça Nurdiberdiyeva katıldı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in inisiyatifi üzerine yapılan toplantının gündemini Orta Asya ülkeleri arasındaki ticaret, ekonomik, ulaştırma, lojistik ve diğer alanlarda iş birliği konuları ele alındı.

Kabul edilen ortak bildiriyle ilgili basına açıklama yapan Nazarbayev, "Orta Asya ülkeleri arasındaki 2 milyar dolar ticaret hacmini 5 milyara çıkarmakta anlaştık." dedi.

Afganistan'daki durumun bölge ülkelerini endişelendirdiğine dikkati çeken Nazarbayev, güvenlik alanında iş birliği yapmakta anlaştıklarını dile getirdi.

Nazarbayev, "Suriye'de savaşı kaybeden DEAŞ'ın uyuyan örgütler kurduğuna" işaret ederek, "O savaşa ülkelerimizin vatandaşları da katıldı. Onlar şimdi geri dönüyorlar ve biz bu konuda dikkatli olmalıyız." dedi.

Kültürel ve insani ilişkileri canlandırmaya karar verdiklerini aktaran Nazarbayev, festival, gençler arasında görüşmeleri, spor yarışmaları, öğrenci değişimi, turizmi geliştirme gibi konuları tartıştıklarını kaydetti.

Nazarbayev, "70 milyon halkın yaşadığı Amuderya ve Sırderya'nın kullanılmasında siyasi pazarlık olmaması konusunda anlaştık. Sorunları tüm ülkelerin çıkarları doğrultusunda çözmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Nazarbayev, bir sonraki toplantının 2019 Mart ayında Taşkent'te yapılmasına karar verildiğini söyledi.

Toplantı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Ceenbekov ve Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.