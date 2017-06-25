Orta Asya’nın en büyük camisi Kırgızistan’da tamamlandı

Yapımına 2012 yılında başlanan cami ve külliyesi, Osmanlı mimarisine uygun inşa edildi. Başkentin doğusunda yaklaşık 35 dönüm arazi üzerine yapılan cami, 7 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip. Caminin kapalı alanlarında ve bahçesinde aynı anda 20 bin kişi ibadet edebilecek.

Orta Asya'nın en büyük camisinde Türkiye imzası https://t.co/HbWEIQR41P pic.twitter.com/ausLoRBqhq — Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) 25 Haziran 2017

Cami, yaklaşık 500 araç kapasiteli otoparkı, Kur’an kursları, konferans salonu, yemekhane, şadırvan ve idari binaları gibi birçok özelliğiyle Ankara'daki Kocatepe Camisi'ni andırıyor.Osmanlı el sanatlarına uygun şekilde süslenen camideki büyük kubbe ve avludaki küçük kubbelere avizeler asıldı. Başkentin silüetini değiştirecek cami, hem ülkenin hem de Orta Asya'nın en büyük camisi kabul ediliyor. Şantiye Şefi Musa Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV tarafından yaptırılan caminin inşaatını tamamladıklarını belirterek, “Bugünlerde temizlik ve rutin işlerini yapıyoruz. Daha sonra çevre düzenlenmesine geçeceğiz.” ifadelerini kullandı.Demirci, ziyaretçileri, camiye girdiklerinde iç çapı 23 metre, dış çapı 25 metre ve iç zeminden yüksekliği 37 metre olan büyük kubbenin karşıladığını söyledi.Caminin, her biri 70 metre yüksekliğinde, üç şerefeli dört minaresi olduğunu belirten Demirci, harim kata 5, avluya 3 ve bodruma da bağımsız merdivenle iki girişin bulunduğunu kaydetti. - “Yerli istihdama önem verildi”Geçen yıldan bu yana cami inşaatında görevli olduğunu anlatan Demirci, "Cami inşaatında çalışanların yüzde 70’i Kırgız kardeşlerimizden oluştu. Yerli istihdama önem verildi.

Cami ve külliyede Türkiye’den getirilen beyaz mermerleri, müezzinlik, hutbe, mihrap, kapı ve pencereleri, avize ve ahşap süslemeleri kullandık. Diğer malzemeleri Kırgızistan'ın çeşitli bölgelerinden temin ettik." diye konuştu.