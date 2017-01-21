Ortodoks Yahudiler Londra'da trafik polisine saldırdı
İngiltere’nin başkenti Londra’da bir Ortodoks Yahudinin aracına park cezası yazmak isteyen trafik polisi az kalsın linç ediliyordu.
İngiltere'nin başkenti Londra linç girişimine sahne oldu. Bir Ortodoks Yahudinin aracına park cezası yazmak isteyen trafik polisi saldırıya Yahudi grubun saldırısına uğradı.
Trafik polisinin boğazını sıkarak darp eden grup daha sonra zorla yere yatırarak etkisiz hale getirdi.
Linç girişimi sırasında gruptaki bazı kişilerin polise "seni tutukladık" demeleri dikkat çekti.
Olay İngiliz basınında yer almazken trafik polisinin akıbetinin ne olduğu da bilinmiyor.
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