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Oscar ödüllü filmden etkilenip engelli çocuklarını öldürdüler

ABD'de bir çift, izledikleri Oscar ödüllü film 'Manchester by the Sea'den esinlenerek evlat edindikleri engelli çocuklarını öldürmeyi planladı.

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ABD'nin New York şehrinde yaşayan Ernest ve Heather Franklin çiftinin 16 yaşındaki evlatlık çocukları Jeffrey Franklin'i evlerinde çıkan yangından önce öldürerek, yangında öldüğü yönünde ifade verdikleri ortaya çıktı.

1 Mart'ta gerçekleşen olayı inceleyen bölge savcısı, otopsi sonuçlarında çocuğun ebeveynlerinin iddiasının aksine, yangından önce öldüğünün tespit edildiğini açıkladı. Savcıya göre çift, izledikleri filmden esinlenerek Jeffrey Franklin'i öldürmeyi planlayarak, cinayeti yangınla örtbas etmeye çalıştı.

YANGIN BAŞLADIĞINDA ZATEN ÖLMÜŞTÜ

Savcı dünkü duruşmada Jeffrey'in ölüm zamanının, anne ve babasının 'Manchester by the Sea' (Yaşamın Kıyısında) filmini izlemesinden 2 saat sonrasına tekabül ettiğini, yangının başladığı dakikalarda ise zaten ölmüş olduğunu kaydetti. Yetkililer, evin içerisinde bırakılan cesedin yangında büyük oranda zarar gördüğünü, bu nedenle gerçek ölüm sebebinin belirlenemediğini belirtti.

​İkinci dereceden cinayetle yargılanan çift iddiaları yanıtsız bırakırken, avukatları ise sanıkların suçu kesinleşene dek masum sayılmaları gerektiği savunmasında bulundu. Sanık anne Heather Franklin'in 28 haftalık hamile olduğu öğrenildi.

FİLMDE BABA, ÇOCUKLARININ YANGINDA ÖLÜMÜNE SEBEP OLUYOR

Bu yıl 'En iyi erkek oyuncu' ve 'En iyi orijinal senaryo' dalında 2 Oscar Ödülü verilen 'Manchester by the Sea' (Yaşamın Kıyısında) filminde, yanlışlıkla çıkardığı yangında çocuklarının ölümüne neden olan ve olayın kaza nedeniyle gerçekleşmesinden dolayı ceza almayan bir babanın hikayesi anlatılıyor.

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