ÖSO Afrin operasyonu için Türk bayraklarıyla bekliyor Türkiye'nin Afrin operasyonu öncesi hazırlıklar son aşamaya girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e girmesi an meselesiyken Özgür Suriye Ordusu güçleri de operasyonlarda yer almak için hazır kıta bekliyor. Türk bayraklarıyla ÖSO birlikleri gövde gösterisi yaptı.