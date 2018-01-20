ÖSO Afrin operasyonu için Türk bayraklarıyla bekliyor
Türkiye'nin Afrin operasyonu öncesi hazırlıklar son aşamaya girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e girmesi an meselesiyken Özgür Suriye Ordusu güçleri de operasyonlarda yer almak için hazır kıta bekliyor. Türk bayraklarıyla ÖSO birlikleri gövde gösterisi yaptı.
Türkiye, Suriye topraklarındaki terör tehdidini yok etmek için PKK/PYD'nin elinde bulundurduğu Afrin'e operasyon yapmaya hazırlanıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırındaki birlikleri yaptığı askeri sevkiyatlarla operasyon için hazır duruma getiriyor.
Harekat katılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’nce eğitilen Özgür Suriye Ordusu güçleri de Afrin operasyonu için hazır kıta bekliyor. ÖSO güçlerinden yaklaşık 5 bin kişinin operasyona katılması öngörülüyor. Öncü kuvveti oluşturacak ÖSO'nün, TSK desteğiyle Afrin’i terör unsurlarından arındırması planlanıyor.
Operasyon için son hazırlıklarını yapan ÖSO güçleri, ellerindeki Türk bayraklarıyla gövde gösterisi yaptı.
Kaynak: YENİŞAFAK
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