Afrin'e yönelik kara harekatı başladı
Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin bölgesine giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), örgüte yönelik geniş kapsamlı operasyon başlattı. Kara operasyonun ilk adımı için Bolu ve Kayseri'den gelen Özel Kuvvetler ve komandolar sınırı geçti.
- Ajanslar
[12.44] Son 20 dakikada Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde 8 adet savaş uçağı kalktı
[12.32] Türk tankları, PYD/PKK işgalindeki Afrin topraklarının yaklaşık 5 kilometre içine girdi.
[11.57] Başbakan Yıldırım saat 11.05 itibariyle Gülbaba mevkiinden Türk askerinin karar harekatının başladığını açıkladı.
[11.37] Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssüne Eskişehir, Balıkesir ve Merzifon'dan takviye F-16'lar gönderildi, Ana Jet Üssünde alarm durumu "kırmızıya" geçti
[11.25] TSK: PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan 153 hedefin ateş altına alındI. Harekat planlandığı şekilde sürüyor
[11.08] 3.5 kilometre ilerleme sağlandığı belirtilen harekatta 17 tuzaklı mayın bölgesinin de temizlendiği belirtildi.
[10.55] Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik dün başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk savaş uçakları bugün de hedefleri vurdu.
[10.49] TSK'nın bombardımanı sonrası terör örgütü köy ve kasabalara çekildi
[09.50] Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bilgilendirilecek
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