Afrin'e yönelik kara harekatı başladı Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin bölgesine giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), örgüte yönelik geniş kapsamlı operasyon başlattı. Kara operasyonun ilk adımı için Bolu ve Kayseri'den gelen Özel Kuvvetler ve komandolar sınırı geçti.