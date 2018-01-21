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Afrin'e yönelik kara harekatı başladı

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin bölgesine giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), örgüte yönelik geniş kapsamlı operasyon başlattı. Kara operasyonun ilk adımı için Bolu ve Kayseri'den gelen Özel Kuvvetler ve komandolar sınırı geçti.

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[12.44] Son 20 dakikada Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde 8 adet savaş uçağı kalktı

[12.32] Türk tankları, PYD/PKK işgalindeki Afrin topraklarının yaklaşık 5 kilometre içine girdi.

[11.57]  Başbakan Yıldırım saat 11.05 itibariyle Gülbaba mevkiinden Türk askerinin karar harekatının başladığını açıkladı.

[11.37] Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssüne Eskişehir, Balıkesir ve Merzifon'dan takviye F-16'lar gönderildi, Ana Jet Üssünde alarm durumu "kırmızıya" geçti

[11.25]  TSK: PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan 153 hedefin ateş altına alındI. Harekat planlandığı şekilde sürüyor

[11.08] 3.5 kilometre ilerleme sağlandığı belirtilen harekatta 17 tuzaklı mayın bölgesinin de temizlendiği belirtildi.

[10.55] Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin  bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik dün  başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında  Türk savaş uçakları bugün de hedefleri vurdu. 

[10.49] TSK'nın bombardımanı sonrası terör örgütü köy ve kasabalara çekildi

[09.50] Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bilgilendirilecek

[09.30] Özel Kuvvetler ve komandolar sınırı geçti
 
[09.26] TSK'ya ait tank ve askeri araçlar Hatay sınırından Afrin bölgesine geçmeye başladı.
 
[08.34] ÖSO Afrin bölgesine kara harekatı başlattı
 
[07.49] TSK, PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin'de Mühimmat Deposu olarak kullanılan tünelin tam isabetle vuruş görüntülerini yayınladı.
 
[04.51] ABD'den Afrin açıklaması: Afrin ABD'nin operasyon alanı değil
 
[03.17] 150 araçlık tank ve fırtına obüsünden oluşan konvoy Afrine doğru yola çıktı
 

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