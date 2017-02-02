ÖSO Halep’te 4 köyü DEAŞ'tan kurtardı
Özgür Suriye Ordusu, El Bab’ın güney batısında DEAŞ’ın kalesi durumunda bulunan birkaç köyü kontrolü altına aldı.
- İHA
Mahalli kaynaklardan alınan bilgilere göre, Özgür Suriye ordusu DEAŞ’le girdiği çatışmanın sonunda El Guz, El Şerefe, Ebu Zindin köylerini ele geçirdi. Özgür Suriye ordusu Halep’ten EL-Bab’a giden şehirlerarası yolu kesti. Daha, DEAŞ’le yapılan şiddetli bir çatışmanın ardandan Özgür Suriye Ordusu, El Bab’ın doğusunda bulunan Agran, Avasi, El Levahice ve El Hassani köylerini ele geçirdi.
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