ÖSO'dan terör örgütü PKK/YPG'ye insanlık dersi: ÖSO askerlerinin cesetlerinin taşındığı tırla Afrin'e yardım götürdüler
ÖSO militanlarının cesetlerini sokak sokak gezdiren teör örgütü PKK'ya ait tırla Afrin'e yardım taşınıyor.
- star.com.tr
Geçtiğimiz yıllarda ÖSO ve ABD destekli terör örgütü PKK/YPG arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda ÖSO militanı hayatını kaybetmişti.
ÖSO militanlarının cesetlerini tırlara yükleyerek Afrin sokaklarında gezdirerek insanlık dışı şova imza atan PKK'lı teröristlere bugün aynı tırla insani yardım götürülüyor.
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