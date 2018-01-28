ÖSO’nun Kürt komutanı Kedlo Afrin halkına söz verdi: Kürtleri PKK’dan kurtaracağız

Afrin’deki terör unsurlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Kürt muhalifler, bölge halkını PKK/PYD zulmünden kurtarmaya yemin etti. Terör örgütü PKK/PYD’nin dış basında başlattığı kara propagandaya karşı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan ÖSO’nun Kürt komutanı İsa Kedlo, “Amacımız asla sivil halkın evlerini bombalamak ya da masum insanları öldürmek değil. Biz o halkın bir parçasıyız ve insanlarımızdan ricamız kara propagandanın etkisine girmemeleridir” dedi. Özgürlük ve barış için yola çıktıklarını belirten Kedlo, operasyon Kürt halkımızı kurtarmak için başlatılmıştır. Amacımız halkımızı PKK’nın zulmünden kurtarmak” diye konuştu.

‘YPG ZİNDANLARINI YIKACAĞIZ’

PYD’nin işgal ettiği topraklarda sivil halka yönelik şiddet eylemleri sonrası Avrupa ve farklı ülkelere göç eden Suriyelilerin evlerine dönmesi için harekatta rol aldıklarını vurgulayan ÖSO komutanı, “YPG zindanlarındaki arkadaşlarımızı özgürlüklerine kavuşturmak istiyoruz. Biz Afrin’in çocuklarıyız. Kentimiz Afrin’i mamur hale getirmek, halkımıza huzurlu bir yaşam sunmak ve istikrar ile güveni sağlamak için geliyoruz” ifadelerini kullandı. Savaşın başında halkın özgürlüğünü çalan Esad rejimini yıkmak için yola çıktıklarını hatırlatan Kedlo, terör örgütü YPG’yi bölgeden sileceklerini kaydetti.

‘TÜRKİYE BİZİ YALNIZ BIRAKMADI’

Öte yandan, dünya basınına konuşan Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Suriyeli muhalifler en zor zamanda bile desteğini esirgemeyen Türkiye’ye teşekkür etti. Fransız AFP’ye konuşan Hassan Lahmuni “Ankara olmasaydı şu an hepimiz mezardaydık” derken, İngiliz Guardian gazetesine demeç veren bir muhalif komutan da Suriyelilerin hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmayan Türkiye’ye minnettar olması gerektiğini söyledi. “Türkiye bize hiç ihanet etmedi, biz de onlara etmemeliyiz. Bu vefa için Afrin’i terörden temizleyeceğiz” diyen muhalif komutan, morallerinin yüksek olduğunu ifade etti.

ÖSO bileşenlerinden olan Ceyşel Şamel grubu içerisinde yer alan 30 Kürt savaşçı, Arap ve Türkmenler ile birlikte Afrin’de terör örgütü PKK/PYD’ye karşı mücadele veriyor.