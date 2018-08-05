ÖSO’ya ait El Hamza Askeri Fakültesi’nin mezuniyet töreninde saldırı

Özgür Suriye Ordusu’nun, Halep’in kuzey doğusunda bulunan El Bab kentindeki El Hamza Askeri Fakültesi’nin mezuniyet törenine bir saldırı gerçekleştirildi. Fakültenin ikinci dönem mezunları için düzenlendiği törende gerçekleştirilen saldırı 4 kişinin yaralandığı ifade edildi. Saldırıyı henüz kimse üstlenmese de bölücü terör örgütü PKK’nın düzenlenen saldırıdan sorumlu olduğu tahmin ediliyor.

El Bab kentindeki El Hamza Askeri Fakültesi lojistik ve askeri desteği Türkiye Hükümeti tarafından sağlanıyor.