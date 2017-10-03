Otel ücretini ödememek için kaçarken telefon tellerinde mahsur kaldı
Çin'de bir adam kaldığı otelin ücretini ödememek için 19. katta bulunan telefon tellerine tutunarak karşı binaya geçmeye çalışırken havada mahsur kaldı. Mahsur kalan şahıs önce kurtarıldı, sonra gözaltına alındı.
Çin'de bir şahıs, otel faturasını ödememek için 19. katın telefon tellerine tutunarak karşı binaya geçmeye çalıştı.
Hürriyet'in geçtiği habere göre, kaçak adam, metrelerce yükseklikte tellere tutunarak bir binadan diğerine geçmeye çalışırken görüntüleniyor.
Kaçmayı başaramayan adam tellerin üstünde mahsur kaldı. Güvenlik ekipleri, uzmanlar ile birlikte adamı tellerden kurtarardıktan sonra gözaltına aldı.
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