Otel ücretini ödememek için kaçarken telefon tellerinde mahsur kaldı Çin'de bir adam kaldığı otelin ücretini ödememek için 19. katta bulunan telefon tellerine tutunarak karşı binaya geçmeye çalışırken havada mahsur kaldı. Mahsur kalan şahıs önce kurtarıldı, sonra gözaltına alındı.