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Çin'de otobüs kazası: 10 ölü, 5 yaralı

Çin'in Guizhou eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Çin'in Guizhou eyaletinde bugün bir otobüsün nehre uçması sonucu 10 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, kazanın yerel saatle 08.30'da meydana geldiğini, Kaiang'dan Qiannan'ın Bouyei-Miao Özerk Bölgesi'ndeki Weng'an eyaletine giden yolda 19 koltuklu otobüsün köprüden nehre düştüğünü ifade etti.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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