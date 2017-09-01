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Otoyollarda araçların ortalama hızları tespit ediliyor

Otoyollarda bulunan HGS/OGS gişelerindeki 'giriş-çıkış' verileri esas alınarak, Kırklareli-İstanbul otoyolunda Ortalama Hız Tespiti ve İhlal Yaptığı belirlenen taşıtların plakalarına ceza uygulanması'na başlandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince, otoyollarda bulunan HGS/OGS gişelerindeki "giriş-çıkış" verileri esas alınarak, Kırklareli-İstanbul otoyolunda Ortalama Hız Tespiti ve İhlal Yaptığı belirlenen taşıtların plakalarına ceza uygulanması"na başlandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Babaeski otoyol gişelerinde araç sürücülerine hız koridorlarına uymaları için broşür dağıttı.

İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan broşürlerde otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs ve panelvan araçların hız limitleri belirtiliyor.

Broşürler özellikle yabancı plakalı araç sürücülerine verilerek, polis ekipleri tarafından da sürücüler sözlü olarak uyarılıyor.

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