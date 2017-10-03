Oxford, Suu Çii'ye verdiği nişanı geri alacak

Belediye Meclisinde yapılan oturumda, Suu Çii'ye 1997'de verilen nişanın, Myanmarlı siyasetçinin Arakan’da Müslümanlara karşı işlenen insanlık suçuna karşı sessiz kalması nedeniyle geri alınması için oy birliğiyle karar alındı.

Tavsiye niteliğindeki kararın meclisin 27 Kasım'da yapacağı bir oturumda teyit edilmesi ve nişanın resmen geri alınması bekleniyor.

Meclis, Suu Çii'ye geçen ay yaptığı çağrıda, Özgürlük Nişanı'nın kendisine Myanmar'daki demokrasi mücadelesi ve Oxford şehriyle kişisel bağları nedeniyle verildiğini hatırlatmıştı.

Suu Çii'den Arakan'da Müslümanların katledilmesini durdurmak için acilen harekete geçmesi ve buradaki zulmü kamuoyu önünde kınaması istenmişti. Çağrı metninde Myanmar hükümetin, Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman sığınmacıları ülkeye geri kabul etmesi, köylerini yeniden inşa etmesi ve onlara karşı işlenen suçların faillerinden hesap sorması çağrısı yapılmıştı.

Özgürlük Nişanı, Oxford Belediye Meclisi tarafından, şehre katkısı bulunan ve askeri, siyasi, kültürel, bilimsel, sanatsal alanda üstün başarılar gösteren kişilere veriliyor.

Suu Çii, 1997'de layık görüldüğü Oxford Özgürlük Nişanı'nı 2012 yılında alabilmişti.

Suu Çii'nin 1964-1967 yıllarında öğrenci olduğu Oxford Üniversitesi'ndeki bir portresi de geçen hafta sergilendiği yerden alınarak depoya kaldırılmıştı.

- Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslüman'ın yüzde 84'ü çevre ülkelere sığındı.