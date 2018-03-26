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Özbekistan Afganistan'a elektrik ihracatını artıracak

Özbek Energo Devlet İşletmesi Başkan Yardımcısı Şuhrat Şeraliyev, Özbekistan'ın Afganistan'a elektrik sevkiyatını artıracağını belirterek, 'Geçen yıl Afganistan'a 1,8 milyar kilovatsaat elektrik ihraç ettik. Bu yıl komşu Afganistan'a 2 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etmeyi planlıyoruz.' dedi.

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Şeraliyev, yarın Taşkent'te düzenlenecek "Afganistan Konferansı" öncesinde düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, Özbekistan'ın Afganistan'a 2002'den bu yana elektrik ihraç ettiğini söyledi.

2002'de yıllık 62 milyon kilovatsaat olan elektrik sevkiyatının bugüne kadar geçen sürede yaklaşık 30 kat arttığına işaret eden Şeraliyev, "Özbekistan'ın Afganistan'a elektrik sevkiyatını artıracağız. Geçen yıl Afganistan'a 1,8 milyar kilovatsaat elektrik ihraç ettik. Bu yıl komşu Afganistan'a 2 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etmeyi planlıyoruz. Ayrıca Özbekistan hükümetinin Ocak 2018 itibarıyla Afganistan'a sattığı elektrik fiyatında yüzde 35 oranında indirim yaptık. Bu indirimden dolayı Afgan tarafı artık bir kilovatsaat elektrik enerjisi için 7,6 sent yerine 5 sent ödeyecek." diye konuştu.

Şeraliyev, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin geçen yıl aralıkta Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette iki ülke arasında "Surhan-Puli Humri Elektrik Hattı" inşaatına ilişkin anlaşmanın imzalandığını ve hattın Özbekistan’dan geçen kısmının inşaatına başlandığını bildirdi.

Söz konusu hattın Afganistan bölümünün inşaatına haziranda başlayacağını dile getiren Şeraliyev, "Surhan-Puli Humri Elektrik Hattı'nın faaliyete başlamasıyla Afganistan'a ihraç edilecek elektrik enerjisi hacmi belirgin ölçüde artacak. Bunun sonucunda Afganistan'a yıllık 6 milyar kilovatsaat elektrik sevkiyatı mümkün olacak. Proje tutarı 150 milyon dolarlık olan hattın, 2020 sonunda faaliyete girmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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