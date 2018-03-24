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Özbekistan ile Afganistan arasındaki gümrük anlaşması yürürlüğe girdi

Özbekistan ile Afganistan arasındaki gümrük iş birliği anlaşması yürürlüğe girdi.

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Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Özbekistan ziyareti sırasında 5 Aralık 2017'de imzalanan Özbekistan ve Afganistan hükümetleri arasında gümrük konularında iş birliği anlaşması yürürlüğe girdi.

Anlaşma uyarınca taraflar gümrüklemeyi basitleştirmek, birbirlerinin gümrük belgelerini tanımak ve iki ülke gümrük birimleri arasındaki iş birliğinin etkinliğini artırmak amacıyla elektronik bilgi alışverişi yöntemlerini kullanmak için gereken tüm tedbirleri alacak.

Anlaşma ayrıca, taraflar arasında kaçakçılığın önlenmesi ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede etkin bir mekanizmanın oluşturulmasını da öngörüyor.

Eşref Gani'nin Aralık 2017'de Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke arasında güvenlik, ulaştırma, enerji, ticaret, ekonomik ve sosyo-kültürel iş birliğini öngören 20 anlaşma imzalanmıştı.

 

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