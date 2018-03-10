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Özbekistan ve Tacikistan ilişkileri normalleşiyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Tacikistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin ikinci gününde Başbakan Kahir Rasulzade ile bir araya geldi.

  • AA
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Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşme sırasında Mirziyoyev, Özbekistan’ın Tacikistan ile geniş kapsamlı ticari-ekonomik iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduğunu belirterek, bunun için gereken tüm koşul ve imkanları sağlayacaklarını vurguladı.

Rasulzade de iki ülke arasındaki karşılıklı menfaatlere dayalı ortak projelerin hayata geçirilmesi ve mevcut potansiyelin tam olarak kullanılması için çaba göstereceklerini ifade etti.

Görüşmelerde ayrıca iki ülke arasındaki ticari-ekonomik ilişkiler ile taşımacılık ve transitin geliştirilmesi, imzalanan iş birliği anlaşmalarının hızlı bir şekilde uygulamaya geçirilmesi konuları ele alındı.

Mirziyoyev, Tacikistan Parlamentosu alt kurulu olan Temsilciler Meclisi Başkanı Şükürcan Zuhurov ile bir araya geldi.

Görüşmede Mirziyoyev, 15 yıl Özbekistan parlamentosunda çalıştığını hatırlatarak, parlamentonun önce halkı dinlemesi ve daha sonra da karar ve yasalar çıkarması gerektiğini dile getirdi.

Zuhurov da yüzyıllara dayanan Özbek-Tacik iyi komşuluk ilişkilerinin er ya da geç normalleşeceğine inandıklarını belirterek, bu çerçevede Mirziyoyev’in Tacikistan’a resmi ziyaretini tarihi olarak nitelendirdi. Zuhurov, Özbekistan parlamentosu ile en geniş kapsamlı iş birliği ve verimli çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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