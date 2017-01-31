Özbekistan'da bir AVM'de meydana gelen kaza şoke etti
Yürüyen merdivenle aşağıya inen bir kadının kucağındaki çocuk düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.
Özbekistan'ın Andican şehrindeki AVM'de 12 metre yükseklikten yere çakılan bebeğin yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde kadının dengesini kaybedip kucağındaki çocuğunu düşürdüğü görülüyor. Kaza sonrasında annein sinir krizleri geçirdiği öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.