Özbekistan'da sabıka kaydı artık işe girişte ret gerekçesi değil

Ülkede İş Kanunu'nda yapılan değişiklikle, sabıka kaydı sebebiyle işe girmek isteyenlerin başvurularının işveren tarafından reddedilmesi yasaklandı. İş Kanunu'ndaki değişiklik 26 Mart'ta Meclis'te kabul edilmiş ve ardından 29 Mart'ta Senato'da onaylanmıştı.

Düzenleme son olarak Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından imzalandı. Daha önce yürürlükte olan mevzuata göre, işe girmek isteyenlerin başvuruları, kendilerinin veya yakın bir akrabasının sabıka kaydı olması halinde işveren tarafından reddedilebiliyordu.