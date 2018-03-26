Özbekistan'dan Afganistan'da müzakere çağrısı

Safayev, yarın Taşkent’te yapılacak Afganistan Konferansı öncesinde düzenlenen toplantıda, Afganistan sorununa askeri bir çözüm bulunmadığını, sorunun bizzat Afgan halkının katılımıyla siyasi yolla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Diplomasideki eksikliklerin Afganistan'daki barış sürecini engellediğine işaret eden Safayev, "Afganistan krizinin temel sorunu, sadece silah bolluğu değil, aynı zamanda diplomasi ve siyaset eksikliğidir.” dedi.

Safayev, Taşkent'de düzenlenecek konferansın sorunun çözümü için çok taraflı anlayışın ve ülkedeki siyasi güçler arasında diyaloğun başlaması için bir zemin oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Afganistan'daki sorunun çözümü için ülkedeki sosyal ve ekonomik sorunların da çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Safayev, çözüm bulunmasında tüm komşu ülkelerin aktif ve iyi niyetli katılımının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Safayev, belirleyici faktörün Afganistan’daki tüm siyasi güçler arasında doğrudan müzakereler yapılması olduğunu kaydederek, "Afganistan sorununun çözümü için Afgan hükümeti ve Taliban da dahil olmak üzere ülkedeki tüm siyasi güçleri herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakere masasına oturmaya çağırıyoruz." diye konuştu.