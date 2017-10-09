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Pakistan'da silahlı saldırı: 5 ölü

Pakistan'da bir araca pusu kurulması sonucu 5 kişi öldü

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Pakistan polisi saldırganın, bir arabaya pusu kurduğunu, araçtaki dört kişinin ve olay yerinden geçmekte olan bir kişinin öldürüldüğünü duyurdu.
 
Yerel polis şefi Hidayatullah, Belucistan eyaletinin yönetim merkezi Ketta'da yaşanan olayda, ölenlerin yanı sıra, olay yerinden geçmekte olan iki kişinin de yaralandığını söyledi.
 
Saldırıyı henüz bir terör örgütünün üstlenmediği de bildirildi.

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