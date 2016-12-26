Pakistan 220 Hint balıkçıyı serbest bıraktı
Pakistan, Karaçi kentindeki bir hapishanede bulunan 220 Hint balıkçının serbest bırakıldığını bildirdi.
- AA
Pakistan hükümet kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, ilk aşamada, Pakistan kara sularında yasa dışı avlanmakla suçlanan 220 Hint balıkçı serbest bırakılarak, ülkelerine gönderilecek. Ardından 219 balıkçı daha bu hafta içinde Hindistan'a teslim edilecek.
Hindistan ve Pakistan, sıklıkla karşı ülke balıkçılarının kendi kara sularında yasa dışı avlandığını iddia ediyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.