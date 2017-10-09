Pakistan: Askeri ihtiyaçlar için artık ABD'ye bağımlı değiliz

Abbasi, medyaya yaptığı açıklamada, ABD'nin son dönemde Pakistan aleyhindeki söylem ve adımlarına ilişkin, dış politikada tek adreslerinin ABD olmadığını vurguladı.

Savunma ithalatında ve yardımında tek alternatifin ABD olmadığına dikkati çeken Abbasi, "Pakistan askeri ihtiyaçları için artık ABD'ye bağımlı değil. Eğer bir (askeri malzeme) kaynağımız kurursa diğerine uzanırız. Daha masraflı da olabilir ama biz terörle savaşmak zorundayız." diye konuştu.

Abbasi, askeri anlamda önemli ABD savunma sistemlerine sahip olduklarını ama alternatifleri de artırdıklarını belirterek "Çin ve Avrupa menşeli sistemlerimiz de mevcut. Ayrıca ilk kez Rusya'dan atak helikopteri aldık." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın terörle mücadelesine de değinen Abbasi, "Dünya, Pakistan'ın terörle mücadeledeki gayretini görmek zorunda. Bize uygulanacak herhangi bir yaptırım veya kısıtlama sadece terörle mücadelemizi zaafa uğratır. Ayrıca bölgedeki tüm dengeleri de derinden etkiler." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın bazı terör örgütlerine ev sahipliği yaptığını belirtmiş ve Afganistan'daki terör olaylarından Pakistan'ı da sorumlu tutmuştu. ABD yetkilileri daha sonra Pakistan'a yapılan yardımın kesilebileceğini ve ABD'nin Pakistan'a verdiği önemli NATO-dışı müttefik statüsünü düşürerek Afganistan savaşının sona erdirilmesi için bu ülkeyi daha çok destek olmaya zorlayabileceğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da İslamabad yönetimi ile Washington arasında son yıllarda güven erozyonu yaşandığını belirtmiş, ABD'nin Pakistan'a karşı değişen tutumu Güney Asya ülkesinde sert karşılık bulmuştu.

Pakistan Başbakanı Abbasi, geçen ay New York'taki BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ABD'ye seslenerek "Pakistan için asıl kırıcı olan Afganistan'daki askeri ya da siyasi çıkmazdan sorumlu tutulmasıdır. Hiç kimsenin günah keçisi olmayacağız." açıklamasını yapmıştı.