Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf: Arakanlı Müslümanların mağdur edilmesini şiddetle kınıyoruz

Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Resmi Konut'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'ye Pakistan Dışişleri Bakanı olarak yaptığı ilk ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve mevkidaşı Çavuşoğlu ile kapsamlı görüşmelerde bulunduğunu ifade eden Asıf, şöyle konuştu:

"Pakistan ve Türkiye benzersiz kardeşlik ilişkilerine sahip. İki ülkeyi de ilgilendiren bütün konularda her zaman birbirimizin yanında durduk ve birbirimizi destekledik. Türkiye'yle dostluk bizim kanımızda var. Türkiye'nin Keşmir meselesi ve Müslümanlarla ilgili diğer bütün konulardaki istikrarlı desteğini değerli buluyor ve takdir ediyoruz. Türkiye'nin Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar için üstlendiği girişimlerin yanındayız. Çaresiz Arakanlı Müslümanların sistematik şekilde mağdur edilmesini şiddetle kınıyoruz."

Ziyareti kapsamında bölgedeki gelişmeler ve özellikle ABD'nin Güney Asya ve Afganistan'a ilişkin politikasını gözden geçirmesini de ele aldıklarını aktaran Asıf, "Pakistan, Afganistan'a barış ve istikrarın getirilmesi için Afganistan önderliğinde ve Afganistan'a ait olan bir barış girişimine güçlü bir şekilde inanmaktadır." dedi.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlar

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara uygulanan şiddetle ilgili soruya verdiği cevapta Asıf, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırmaya çabaladıklarını ve bu kapsamda bir uçak dolusu yardım malzemesi göndermek için Bangladeş'ten gerekli izinleri almaya çalıştıklarını aktardı. Asıf, bu iznin de iki gün içinde çıkmasını beklediklerini söyledi.

Hem Myanmar'da hem de dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanların uğradığı zulüm ve çektikleri acıların hala devam ettiğine dikkati çeken Asıf, şunları söyledi: