Pakistan Hindistan sınırında çatışma: Biri Hint askeri toplam beş ölü

Polis, güvenlik güçlerinin Keşmir'in güneyindeki Kellar köyünü kordon altına almasının ardından çıkan çatışmada üç direnişçinin öldüğünü belirtti.

Direnişçilerin cenazesine katılan binlerce kişi, "Özgürlük istiyoruz" ve "Geri dön Hindistan" sloganları attı.

Öte yandan, polis, güvenlik güçlerinin, Handwara bölgesinde bir direnişçi liderini öldürdüğünü açıkladı.

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada da Budgam bölgesinde devriye gezen ekibe açılan ateşte bir askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgedeki şiddet olaylarında bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi yaşamını yitirdi.