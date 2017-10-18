Pakistan Talibanı elebaşılarından Mansur öldürüldü

Pakistan'ın Peşaver kentinde 2014'te bir askeri okula düzenlenen saldırının planlayıcısı ve Pakistan Talibanı (TTP) elebaşlarından Ömer Mansur'un öldürüldüğü bildirildi.

TTP'den yapılan yazılı açıklamada, çoğu çocuk 150 kişinin öldüğü okul saldırısının planlayıcısı ve örgütün Peşaver ve Dara Adam Hel bölgesi sorumlusu Mansur'un öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, örgütün Mansur'un yerine Osman Mansur Hafizullah'ı atadığı ifade edildi.

Örgüt, Mansur'un ne zaman, nasıl ya da nerede öldürüldüğüne ilişkin bilgi vermedi.

Öldürülen Mansur'un aynı zamanda Baça Han Üniversitesi saldırısının da planlayıcısı olduğu biliniyor.

Pakistan'da, 16 Aralık 2014'te 7 Pakistan Talibanı militanı tarafından, arasında asker çocuklarının da bulunduğu Peşaver'deki okula baskın düzenlenmiş, saldırıda 134'ü çocuk 150 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayberpaktunhuva'da bulunan Baça Han Üniversitesine 2016 başında düzenlenen silahlı saldırıda 25'ten fazla kişi hayatını kaybetmiş, 60'ın üzerinde kişi yaralanmıştı.