Pakistanlı ve Hint yetkililer iki ülke arasındaki su sorununu görüşüyor

Lahor kentinde başlayan ve 2 gün sürecek toplantıda, Pakistan, İndus Suları Anlaşması ile Hindistan'ın yürüttüğü Pakal Dul ve Aşağı Kalnai hidroenerji santrallerini gündeme getirecek.

Pakistan adına toplantıya, Pakistan'ın su sıkıntısı yaşadığı dönemde İndus Suları Anlaşması'yla güvence altına alınmış nehirler üzerinde Hindistan'ın baraj yapmasını anlaşmanın ihlali olarak değerlendiren İndus Suları Pakistan Komiseri Syed Mahir Ali Şah katılıyor.

Toplantıda Hindistan'ı ise Hindistan Sular İdaresi Müdürü Pk Saxena temsil ediyor.

Pakistan basınına konuşan bir yetkili, görüşmelerde Hindistan'dan projeleri İndus Suları Anlaşması'na göre yeniden düzenlemesi ya da bunların iki ülke anlaşana kadar durdurulmasının isteneceğini belirtti.

Yetkili, iki ülkenin Kalıcı İndus Komisyonu üyelerinin senede iki kez buluşup problemlerin tartışılması ve tartışmalı alanlara teknik geziler yapılmasını da gündeme getireceklerini açıkladı.

Mart ayında Chenab Nehri üzerindeki projelerin gözden geçirileceği sözünü veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi, mayıs ayında projelerin temelini atmıştı. Hindistan tarafı inşaatların 66 ayda biteceğini ve Keşmir bölgesinin elektrik ihtiyacının yüzde 12'sinin bu barajlardan karşılanacağını açıklamıştı.

Pakistan tarafı ise barajların muson yağmurları dönemlerinde taşkınlara sebep olacağı, diğer dönemlerde ise su sıkıntısı yaratacağını iddia ediyor.

Toplantı yarın sona erecek.

Anlaşmazlık Dünya Bankasına taşınmıştı

İki ülke arasında su paylaşımı konusunda son olarak mayıs ayında da tartışma yaşanmış ve anlaşmazlık İndus Suları Anlaşması'nın garantörü Dünya Bankasına taşınmıştı.

Hindistan'ın Jhelum Nehri üzerine inşa ettiği Kişanganga Barajı'nın bölge tarımını etkileyeceğini ayrıca su baskınlarına neden olabileceğini iddia eden Pakistan, hakkı olan sularda kendi yürüttüğü Neelum-Jhelum Hidroenerji Projesi'nin de etkileneceğini belirtmişti.

Dünya Bankasında yapılan toplantılar, sonuç çıkmaması üzerine dağılmıştı.

İndus Suları Anlaşması

Hindistan ve Pakistan arasında İndus Nehri'nin kullanım şartlarını belirleyen anlaşma Dünya Bankası garantörlüğünde 1960 yılında Karaçi'de imzalandı.

Anlaşmaya göre, İndus'u besleyen ve doğu nehirleri olarak anılan Beas, Ravi ve Sutlej ırmaklarının kontrolü Hindistan'a, batı nehirleri olarak anılan İndus, Chenab ve Jhelum nehirlerinin kontrolü ise Pakistan'a verildi.

Hindistan'a verilen nehirler İndus'u daha çok beslediği için Pakistan'a bu nehirler üzerinde haklar tanındı. Anlaşmaya Hindistan'ın enerji üretimi, tarım ve balıkçılık hakları olduğu maddesi de eklendi.

Söz konusu bu düzenlemeye rağmen, Hindistan, 2007'de Jhelum Nehri üzerinde inşasına başladığı Kişanganga Barajı'nı 19 Mayıs'ta Başbakan Narendra Modi'nin katıldığı törenle açtı.

Baraj yapımının İndus Suları Anlaşması'nın ihlali olduğunu iddia eden Pakistan, 10 Kasım 2016'da Uluslararası Uzlaşma Mahkemesine, baraj açılışından sonra ise anlaşmanın garantörü Dünya Bankasına başvurdu.