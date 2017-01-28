Pakistan ve İran’dan milyar dolarlık anlaşma
İran Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi başkanı Alaeddin Boroujerdi Tahran ve İslamabad arasında 5 milyar dolarlık ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu.
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen basın toplantısında konuşan İran Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi başkanı Alaeddin Boroujerdi Tahran ve İslamabad arasında 5 milyar dolarlık ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu.
Alaeddin Boroujerdi Cuma günü Pakistan Ulusal Güvenlik Müsteşarı Nasır Cancu ile ulusal güvenlik meselelerini görüşmüştü.
İran ve Pakistan’ın aynı amaca hizmet eden dost ülkeler olduğunu belirten Nasır, İran ile ilişkilerinin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.
İran doğalgaz boru hattının öncelikli olarak Pakistan’a uzatılması imzalanan anlaşmalar arasında.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.