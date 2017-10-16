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Pakistan'da 261 siyasetçinin milletvekilliği askıya alındı

Pakistan Seçim Komisyon (ECP), aralarında Senato, Ulusal ve Eyalet meclis üyelerinin olduğu 261 siyasinin milletvekilliğini askıya aldı.

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ECP’den yapılan açıklamaya göre, malvarlıklarını eylül ayına kadar açıklamayan 7 senatör, 71 Ulusal Meclis üyesi, 84 Pencap Eyaleti, 50 Sind Eyaleti, 38 Hayberpahtunhuva Eyaleti ve 11 Belucistan Eyaleti milletvekilinin meclis üyeliği geçici olarak askıya alındı.

Açıklamada, parlamenterlerin mal bildiriminde bulunana kadar yasama görevini yerine getiremeyecekleri bildirildi.

Görevi askıya alınanlar arasında Eski Başbakan Navaz Şerif’in damadı Muhammed Safdar, Devlet Bakanı Talal Çodri ve Din İşleri Bakanı Serdar Yusuf da bulunuyor.

Eski Devlet Başkanı General Pervez Müşerref döneminde 2002'de kabul edilen yasaya göre, parlamenterler kendilerinin ve ailelerinin mal varlıklarını her yıl 30 Eylül’e kadar ECP’ye bildirmek zorunda.

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