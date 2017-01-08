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Pakistan'da askeri mahkemeler kaldırıldı

Pakistan'da iki yıl önce kurulan askeri mahkemelerin yasal yetki süresinin bitmesinin ardından faaliyetlerine son verildiği bildirildi.

  • AA
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, faaliyetlerine son verilen askeri mahkemelerin 274 davaya baktığı, 161 idam cezası kararı aldığı belirtildi. Askeri mahkemelerce alınan 12 idam cezasının infaz edildiğine yer verilen açıklamada, 113 kişinin ise çeşitli süreli hapis cezası aldığı kaydedildi.

Askeri mahkemeler, Taliban terör örgütünün ülkenin kuzeybatısındaki Peşaver'de, çoğu çocuk 154 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan okul baskınının ardından kurulmuştu.

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