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Pakistan'da bombalı saldırı: 7 polis hayatını kaybetti

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 polis hayatını kaybetti.

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Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 polis hayatını kaybetti.
 
Pakistan güvenlik yetkilileri, Kuetta kentinin Sariab Mill bölgesindeki Kuetta-Sibbi yoluna döşenen bombanın 35 kişilik polis konvoyu geçerken patlatıldığını açıkladı.
 
Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 polis yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.
 
Yaralılar, Kuetta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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