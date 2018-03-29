Pakistan'da denizaltıdan kruz füzesi denemesi

Pakistan ordusunun medya birimi Hizmetler Arası Halkla İlişkiler Dairesinden (ISPR) yapılan açıklamada, 450 kilometre menzilli "Babür" isimli füzenin, "tüm uçuş parametrelerini karşılayarak, kesin doğrulukla hedefine başarıyla ulaştığı" belirtildi.

Açıklamada, füzenin, gelişmiş rehberlik ve navigasyon özellikleri de dahil olmak üzere son model teknolojilere ve farklı türde yükleri taşıyabilme kapasitesine sahip olduğu bildirildi.

Babür'ün, "Pakistan'ın mevcut caydırma sistemini artırarak muteber ikinci vuruş yeteneği sağladığının" aktarıldığı açıklamada, "Bu kabiliyetin geliştirilmesi, aynı zamanda, Pakistan'ın bölgede izlenen provokatif nükleer strateji ve tutumlara yönelik tepkisini yansıtıyor." ifadesine yer verildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Başbakan Şahid Hakan Abbasi'nin, füzenin yapımına katkı sunan bilim adamlarını, mühendisleri ve çalışmalara katılan diğer personeli tebrik ettiği kaydedildi.

Pakistan, ilk kez denizaltıdan güdümlü füze denemesini 2017'nin Ocak ayında yapmıştı.