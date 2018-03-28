Pakistan'da deponun çatısı çöktü: 7 ölü

Polis yetkilileri, ülkenin güneyinde Sukkur kentinde bir deponun çatısının çökmesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Çatının altında kalan işçilerden 28'inin kurtarıldığını belirten yetkililer, arama-kurtarma ekibinin çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.
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