Pakistan'da güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 5 yaralı

Ülkenin batısındaki Belucistan eyaletinin Chaman bölgesinde yaşanan patlama yerel saatle 13.30 civarında meydana geldi. Güvenlik güçlerinin geçişi sırasında yol kenarında park halindeki motosiklete yerleştirilmiş bomba uzaktan kumandayla patlatıldı. Çevredeki araçların ve binaların zarar gördüğü patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Bölge polis ve asker tarafından güvenlik kordonu altına alınırken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis kaynakları saldırının temmuz ayında yaşanan diğer saldırılar gibi siyasi parti toplantılarını hedef almadığını açıkladı.